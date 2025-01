Lanazione.it - La Stranieri inaugura l’anno accademico: "Università come luogo del pensiero libero"

"E’ intorno una certa idea diche ruoterà questo mio discorsole", inizia così il rettore Tomaso Montanari la relazione con cui ieri ha aperto la cerimoniale delall’per. Alla presenza delle istituzioni locali e dei rettori degli atenei toscani, la cui "coesione è luce in un periodo non particolarmente luminoso", sottolinea Montanari. La relazione del rettore ’scorre’ dal contesto mondiale in cui la democrazia soffre, al contesto nazionale con i tagli governativi e la "certa idea di" che si contrappone all’attualità è quella della ’torre’ che si erge a formare ilcritico. "Non sono tempi ordinari, per l’: in Italia e in tutto l’Occidente. Due giorni fa, si è insediato un governo americano che ha dichiarato di riconoscere nell’del proprio Paese un nemico.