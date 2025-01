La sentenza definitiva della Corte di Cassazione | Amanda Knox calunniò Lumumba L’americana | Sono delusa e amareggiata

Leggi su Open.online

Ladiha confermato in viala condanna a tre anni di reclusione per, riconosciuta colpevole di calunnia ai danni di Patrick. La 37enne di Seattle durante un interrogatorio di fronte alla polizia aveva accusato l’uomo dell’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia la sera dell’1 novembre del 2007. Mavenne in seguito riconosciuto estraneo al delitto e quindi prosciolto. Nonostante la condanna,non andrà in carcere. Infatti, la cittadina americana ha già scontato la pena dal 2007 al 2011, passando quasi quattro anni in prigione prima di veniremente assolta a sua volta dall’accusa di omicidio di quella che allora era la sua coinquilina. La condanna conclude una vicenda giudiziaria durata 18 anni.La soddisfazione diHa espresso soddisfazione, all’epoca dei fatti datore di lavoro diin bar.