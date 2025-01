News.robadadonne.it - La risposta di Maria Rosaria Boccia al gossip con foto che dice che è incinta

Alcunepubblicate in esclusiva dal settimanale Oggi sembrerebbero lasciar pensare che l’imprenditrice, finita quest’estate al centro di un affaire con l’ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, sia, con una gravidanza peraltro già in stato piuttost avanzato. La 40enne di Pompei ha però risposto in maniera piuttosto secca alla richiesta di commentare le immagini pubblicate dal settimanale, con una nota “La pregherei gentilmente di non farmi commentare ‘notizie’ attinenti esclusivamente alla mia sfera personale”. A corredo anche un post Facebook con il qualedichiara di essere intenzionata a prendere provvedimenti laddove la sua intimità venga di nuovo violata.“In questi mesi ho a lungo riflettuto su quanta faziosità di certa stampa unitamente ad un determinato modo di fare informazione possano ferire e fare male – scrive – Tante volte mi sono congratulata con me stessa per quanto sia stata forte e coraggiosa nel sopportare un carico di cattiverie che se non avessi avuto le spalle forti avrebbe provocato danni irreparabili.