Lanazione.it - La Regione finanzia l’accessibilità. Comune e piazze diventano inclusive

Leggi su Lanazione.it

Gli spazi pubblicipiù accessibili grazie aimenti dellaToscana. Ildi Vaiano riceverà 100.000 euro dallaper alcuni importanti progetti. "È il risultato di un impegno- mette in evidenza la sindaca Francesca Vivarelli - per migliorare la qualità delurbana perché la comunità di Vaiano sia sempre più accogliente e inclusiva". L’intero progetto è stato seguito, con i tecnici del, dal vicesindaco Davide Puccianti e dagli assessori Enzo Polidori e Massimo Resti. Nello specifico è prevista la realizzazione di una rampa di accesso aldi collegamento con la piazza e i parcheggi, utilizzabile da persone con mobilità ridotta (nella foto, un esempio di rampa con il verde), insieme al rifacimento della scala esistente attualmente interdetta al pubblico per motivi di sicurezza.