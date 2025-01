Zon.it - La Polizia Stradale incontra 200 alunni dell’Istituto Giustino Fortunato di Angri per parlare di Guida sicura

Nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento organizzati presso l’Istituto Statale di Istruzione Superioredi, il 21 gennaio, personale delladi Salerno ha partecipato a un incontro formativo sui temi della sicurezzacon circa 200delle classi quinte.Nel corso della manifestazione i giovani hanno assistito, con grande interesse, ad una lezione in aula, nel corso della quale il Dirigente della Sezionedi Salerno ha illustrato loro i comportamenti di, sensibilizzandoli sugli effetti di alcool, droga e distrazione sull’incidentalità, sull’indispensabile utilizzo dei sistemi di sicurezza passivi, in primo luogo cinture e caschi, sulle condotte da tenere e da evitare sulle strade per salvaguardare la propria e l’altrui incolumità e sulle principali novità introdotte dal nuovo Codice della Strada.