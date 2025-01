Ilfattoquotidiano.it - La piega ora si fa coi calzini: il trucco virale su TikTok per capelli perfetti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dimenticatevi gli asciugadi ultima generazione, gli styler e le piastre: tutto ciò che serve per avere delle onde perfette lo avete già in casa. Precisamente, in un cassetto: un paio di banalissimi, comunissimiè stato temporaneamente bloccato negli Stati Uniti, ma è tornato rapidamente in funzione e continua a essere una inesauribile fonte di consigli di bellezza. Nel mondo del BeautyTok (cioè la parte dell’app dedicata a viso, make up e) stanno guadagnando popolarità i tutorial che sno come fare lasenza phon né piastre. Cercando sui social “heatless curls”, cioè “ricci senza calore” vi si aprirà un mondo fatto di bigodini, fasce imbottite e foulard. Le varianti sono infinite, ma di base la ricetta è sempre la stessa: servono un supporto morbido per arrotolare ie un po’ di tempo.