La nomination agi Oscar e il successo di Emilia Pérez dopo la tragedia del padre | che il 2025 sia l' anno di Zoe Saldana? Per noi sì

Il 5 gennaio ha vinto un Golden Globe per la migliore interpretazione femminile in un ruolo da non protagonista. Seguito, a ben pensarci, perfettamente logico,la vittoria collettiva delle attrici dial Festival di Cannes. Ma le soddisfazioni per Zoenon finiscono certo qui. È la favorita anche ai Critics Choice Awards (saril 7 febbraio causa incendi a Los Angeles) e ai SAG Awards (il 23 febbraio). E poi ci sono gliil 2 marzo. Dove, inutile negarlo, è tra le favoritissime per la statuetta dorata nella categoria Miglior attrice non protagonista (anche se noi facciamo il tifo per la nostra Isabella Rossellini: sorry, Zoe!). Senza dimenticare che a dicembre arriva il nuovo capitolo di Avatar, di cui ormai è una delle colonne portanti.