Agi.it - La mamma della neonata rapita "Mi sto riprendendo, voglio riposare"

AGI - "Mi stoe sto bene. Ora vogliamo solo". Valeria Chiappetta ha risposto così ai giornalisti uscendo dalla clinica di Cosenza in cui ha dato alla luce la bambina che le era stata sottratta. A chi le ha chiesto se conoscesse Rosa Vespa, la donna arrestata per il rapimento, la giovaneha ribadito di no. "ringraziare tutti e soprattutto le forze dell'ordine, i cittadini e anche l'equipe medicaclinica. Ringrazio tutti e orasolo. Io sto bene" ha ribadito Valeria Chiappetta. Intanto si svolgerà domani mattina, alle 9, nel carcere di Cosenza l'udienza di convalida per Rosa Vespa, 51enne di Cosenza, e per il marito Aqua Moses, 43enne di origini senegalesi. I due sono accusati del rapimento di una. La piccola, di appena un giorno, è stata portata via nel tardo pomeriggio di martedì mentre si trovava in clinica.