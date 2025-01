Ilrestodelcarlino.it - La Lega accusa l’amministrazione: "Siamo al punto di non ritorno"

"Appena ho saputo quello che era accaduto, ho immediatamente chiamato mia sorella, che a Borello gestisce un bar. Per sua fortuna proprio questa mattina era arrivata al lavoro con qualche minuto di ritardo e così i due uomini che se ne andavano in giro armati non la hanno incontrata. Se la sono però presa con chi doveva consegnarle le paste, al quale avevano anche intimato di aprire il locale. Cosa che ovviamente non era in grado di fare". A parlare è Fabio Biguzzi (nella foto), esponente dellaresidente a Borello e da sempre attento ai problemiti alla sicurezza. "Il– riflette – è che una volta episodi come questi riguardavano solo le aree più degradate delle grandi città. Poi il contesto è progressivamente cambiato. Dunque ecco che il tema della sicurezza è diventato cruciale anche in certe zone di Cesena, come per esempio quella della stazione ferroviaria.