Justcalcio.com - La Juventus prende Kolo Muani: da 95 milioni a prestito gratuito

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-23 16:07:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto:In un anno e mezzo, Randalè passato dall’essere uno degli acquisti più costosi dell’estate 2023 (95di euro dall’Eintracht Francoforte al PSG) a lascia inalla(senza diritto di riscatto). L’attaccante francese, che non si è adattato all’idea di gioco di Luis Enrique, rinforza la leadership di una squadra, il Torino, che era alla disperata ricerca di un attaccante.Il comunicato completo della:“Football Club SpA comunica di aver raggiunto un accordo con il Paris Saint-Germain FC per l’acquisizione temporanea fino al 30 giugno 2025 del diritto alle prestazioni sportive del calciatoreRandal per un corrispettivo di 1,0di euro, oltre spese accessorie di 2,6di euro.