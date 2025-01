Formiche.net - La disinformazione russa mira a destabilizzare il voto in Germania. Report CeMAS

Il think-tank tedescoha tracciato centinaia di post in lingua tedesca sulla piattaforma di social media X nell’ultimo mese, mostrando quelli che ha definito tipici schemi della campagna diDoppelgaenger contro l’Occidente, già denunciata dalle autorità tedesche, statunitensi e francesi. In particolare, ha individuato una campagna a sostegno del partito di estrema destra Alternative für Deutschland e contro i partiti tradizionali tedeschi, seminando preoccupazioni sull’economia in vista delle elezioni del 23 febbraio.La campagna DoppelgaengerLa campagna Doppelgaenger, nata dopo l’invasionedell’Ucraina nel 2022 per minare il sostegno occidentale a Kyiv, diffonde link a siti che si fingono importanti giornali occidentali che condividono informazioni false, secondo un rapporto del ministero degli Esteri tedesco pubblicato lo scorso giugno.