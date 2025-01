Tpi.it - La democrazia nuore nelle tenebre delle oligarchie

Leggi su Tpi.it

Il 2025 è un anno di grandi opportunità e di grandi incognite.In primo luogo perché l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, il cui ritorno è stato da molti a lungo temuto e da altrettanti particolarmente atteso, porta nuove insidie sullo scenario internazionale.Da un lato il mondo in fiamme ha bisogno di qualcuno in grado di domare l’incendio, dall’altro l’eccesso di poteremani di un solo uomo (che spadroneggia a frontedebolezze politiche globali altrui) mette a rischio lae il sistema democratico nella sua complessità.Tanto più, poi, se il vero presidente ombra della nuova amministrazione Usa si chiama Elon Musk. Alla cui corte accedono pochi eletti, tutti con una sola caratteristica: la totale sottomissione all’uomo del momento. Trump, Meloni, Milei, Orban e la destra internazionale in ascesa in Europa sorretta da un unico grande dogma: il proto-tecnico per eccellenza che scavalca la politica, e la politica che rischia di abdicare completamente all’oligopolio di un uomo che oggi controlla sempre più il mondo; una tale concentrazione di potere che solleva diversi interrogativi.