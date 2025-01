Iodonna.it - La cravatta da uomo, i jeans "ad arco". Piccoli e grandi sfizi da concedersi adesso

Leggi su Iodonna.it

Qual è la moda del momento? Cosa va proprio adesso? Gennaio è un periodo di ripartenza, anche per l’outfit. Complici i saldi invernali 2025 ormai agli sgoccioli, si moltiplicano le occasioni imperdibili in fatto di abbigliamento e accessori donna. E al contempo spuntano online e in boutique le novità primavera-estate 2025: pane per chi, con l’arrivo dello stipendio a fine mese, ha i denti più che mai affilati. Come vestirsi a gennaio: cinque outfit a cui ispirarsi X Leggi anche › Come vestirsi a gennaio 2025? 5 look per iniziare l’anno con stile Come orientare lo shopping adesso? Tendenze e must-have, ma anche nuove collaborazioni e capsule collection che a inizio anno fioccano copiose (basti pensare a Uniqlo e JW Anderson o Louis Vuitton x Takashi Murakami).