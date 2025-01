Ilfattoquotidiano.it - La controffensiva all’ordine esecutivo di Trump sullo ius soli, un giudice di Seattle lo blocca: “È incostituzionale”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È partita lagiuridica contro uno degli ordini esecutivi firmati da Donaldnel suo primo giorno alla Casa Bianca. Unfederale dihato temporaneamente quello per abolire lo iusovvero il diritto alla cittadinanza statunitense per chi nasce negli Usa. La notizia arriva dal New York Times. Il diritto di cittadinanza per chi nasce negli Stati Uniti è sancito dalla Costituzione e per questo l’ordineè stato dichiarato “” dalJohn C. Coughenour. IlJohn Coughenour si è schierato a favore del ricorso presentato dal alcuni Stati, dichiarando che si tratta di “un ordine palesemente”. L’iniziativa del magistrato arriva dopo quella degli Stati e le città americane democratiche che hanno lanciano la loro prima azione legale affermando proprio che l’abolizione dello iusviola la costituzione e le leggi sull’immigrazione.