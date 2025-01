Ilfattoquotidiano.it - La Cassazione conferma la condanna di Amanda Knox per calunnia ai danni di Patrick Lumumba: lo incolpò dell’omicidio Kercher

Diventa definitiva laperaccusata diaidinell’ambito della vicenda legata all’omicidio di Meredithavvenuto a Perugia nel novembre del 2007. Lo hanno deciso i giudici della prima Sezione diche hanno fatto passare in giudicato la pena, già scontata, a tre anni di carcere per la cittadina americana, poi definitivamente assolta insieme a Raffaele Sollecito per quell’omicidio.Al termine della camera di consiglio durata quasi quattro ore i supremi giudici della prima sezione penale hanno rigettato il ricorso presentato dalla difesa della cittadina americana. Secondo l’accusaavrebbe incolpatopur sapendolo innocente. Con la decisione di oggi la Suprema Corte hato la sentenza diemessa lo scorso giugno dalla Corte d’assise d’Appello di Firenze.