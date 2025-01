Kiev | raid russo su Zaporizhzhia2 morti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.12 Due, tra cui un bimbo di due mesi, e 24 feriti è il bilancio di un attaccosu Zaporizhzhia, in Ucraina. Cinque dei feriti sono gravi. Lo ha reso noto il governatore della regione,aggiungendo che nelle ultime 24 ore ci sono stati 361su 10 località, compresi 4 attacchi missilistici su Zaporizhzhia e 188con droni. Dopo i, il presidente ucraino Zelensky ha detto:"Abbiamo bisogno di più sanzioni contro Mosca,di più difesa aerea,di armi per soldati in prima linea"