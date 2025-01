Juventusnews24.com - Kelly Juventus, resta sullo sfondo. Cosa succede dopo l’arrivo di Renato Veiga? Svelata la situazione attuale

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24puòrediladell’inglese: le ultime novità di mercatoIl calciomercatosta chiudendo perdi, ma non si escludedi un altro centrale prima della chiusura della finestra dei trasferimenti. In questo caso,sempre il difensore del Newcastle Lloyd.Come spiegato da Tuttosport, da Torino cercano un altro profilo per rinforzare il reparto, ma ad oggi i Magpies chiedono un obbligo di riscatto, formula che non piace particolarmente dalle parti della Continassa. Per ora non se ne farà nulla, tra qualche giorno.Leggi sunews24.com