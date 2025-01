Juventusnews24.com - Kelly Juve, non è ancora finita: i bianconeri lavorano al doppio colpo dopo Renato Veiga. La rivelazione

Secondo quanto riferisce Orazio Accomando, il calciomercato Juve non si chiuderà con l'arrivo di Renato Veiga dal Chelsea. I bianconeri hanno infatti intenzione di aggiungere alla rosa anche un altro difensore: resiste anche il nome di Kelly. Ecco le sue parole. «La Juventus sta lavorando su un altro profilo per rinforzare la difesa. Restano in corsa Tomori, Kelly e Danso. A questi si aggiunge Christensen, in uscita dal Barcellona. Valutazioni in corso della dirigenza bianconera. Nessuna offerta dal Manchester City per Cambiaso. Al momento situazione invariata».