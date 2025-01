Amica.it - Kate Middleton, lo shopping a Londra in incognito: ecco i suoi acquisti

Questa settimanaè stata avvistata in giro permentre faceva. Un evento sempre più raro per la principessa del Galles, meno propensa alle uscite inda quando suo suocero Carlo è diventato re. Non sorprende che le immagini che ritraggono la futura regina a Notting Hill abbiano immediatamente fatto il giro della rete. Su Instagram è un continuo condividere gli scatti che hanno come protagonista la moglie del principe William, sopresa in uno deinegozi di occhiali preferiti, quello di ottica Finlay and Co.va dall’ottico inè andata nel negozio di ottica vestita in modo casual, con un lungo cappotto blu navy con cintura in vita firmato Max&Co.