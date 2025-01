Anteprima24.it - Juve Stabia, sogno salvezza o Serie A?

Tempo di lettura: 3 minutiL’anno solare 2023/2024 sembrerebbe essere molto più propizio di quello che le Vespe di Castellammare speravano. In soli 365 giorni, o quasi, si è passati da essere una decente compagine diC a vincitrice del campionato, per poi passare a squadra rivelazione dellaB. La, secondo alcuni, non solo potrebbe qualificarsi ai Playoff, ma avrebbe addirittura le potenzialità per approdare nella massimal’anno prossimo.“Parole, parole, parole.” cantava Mina nel 1972, ma quali sono le basi di queste affermazioni? Può realmente una medio piccola realtà del sud Italia fare un salto di questo genere? Soprattutto, bisogna crederci?La: la scommessa dellaBLaè la squadra di Castellammare di, città in provincia di Napoli che conta oltre i 60 mila abitanti.