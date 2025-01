Sport.quotidiano.net - Juve, ecco Kolo Muani: titolare contro il Napoli? Arriva anche Veiga

Bologna, 23 gennaio 2025 –no i rinforzi per Thiago Motta. Se da un latosi allena già da una settimana alla Continassa, ma serviva aspettare l’ufficialità per la vicenda raggiunto limite di prestiti del Psg, dall’altro Cristiano Giuntoli è vicino al colpoin difesa conin arrivo dal Chelsea. E Thiago pensa già acol: altro segnale verso Dusan Vlahovic, ormai nel mirino della critica per prestazioni sottotono., ci siamo Dopo una settimana di attesa si è sbloccato l’affare Randal. L’attaccante francese, che già si sta allenando da giorni assieme ai compagni, ha dovuto aspettare che il Psg sistemasse le sue questioni burocratiche, raggiunto limite di prestiti (sei in totale), prima di poter scendere in campo. I parigini hanno sbrigato la pratica cedendo Bernat al Villareal e cosìè ora a tutti gli effetti un giocatore della