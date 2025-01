Sport.quotidiano.net - Juniores nazionale. Rossoblù sconfitti dalla Forsempronese

È stata una sconfitta l’ultima partita disputatadella Civitanovese. Idel tecnico Andrea Mercanti hanno perso sul campo della(1-0). Nella ripresa, la baby formazione rivierasca ha tentato il pareggio colpendo un palo con Silvestri e si è vista annullare la rete di Zepponi. Questa la formazione scesa in campo: Renzi, Gattafoni, Silvestri, Cappella, Romagnoli, Calcinari, Malaccari, Ponzanesi, Marcaccio, Pompili, Vlaico. Su 15 incontri disputati laCivitanovese ne ha vinti 8, persi 6 ed ha ottenuto un pareggio. Ora si trova in quinta posizione, a pari merito con il Castelfidardo e a 4 lunghezzecapolista Chieti. Nel prossimo turno riceverà l’Atletico Ascoli. La Recanatese ha invece vinto 5-1 contro la Sambenedettese ed ora è terza in graduatoria, in punto in più rispetto alla Civitanovese.