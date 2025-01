Ilgiorno.it - Juniores Legnano. Russo ruba la scena. E i Lilla sognano

Leggi su Ilgiorno.it

Una vittoria che vale più di tre punti. È così che ladelha inaugurato la sua rinascita, battendo il Gavirate con un secco 3-0 al Battisti, tornando a vincere dopo tre mesi di astinenza. La squadra guidata da Giuseppe Cuppari ha trovato nuova linfa in un mix di esperienza e gioventù, ma è stato un nome are la: Alessandro. Nel calcio, i giovani spesso faticano a emergere, masembra fare eccezione. A soli 16 anni, cresciuto nell’Academy, ha dimostrato una freddezza da veterano, sbloccando il risultato con un gol da rapace d’area. Su un traversone preciso di Rachieli, alimentato dall’ispirazione del centrocampista Amin Brounou,si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto, confermando che il talento non ha età. Con un passato che include 17 gol nella scorsa stagione e un’esperienza formativa al Club Milano, dove ha segnato 4 reti in 8 partite,è tornato aper brillare definitivamente.