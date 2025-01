Puntomagazine.it - Ischia, hotel di lusso sotto sequestro per contabilità “in nero” da 640mila euro

Evasione fiscale a: scopertodicon“parallela” – Sequestrati beni per oltre, 23 gennaio 2025 – Un sofisticato sistema di evasione fiscale è stato smascherato sull’isola di, dove un albergo dicon annesso stabilimento balneare operava grazie a una“in”. Il legale rappresentante della società è finito al centro di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Napoli (seconda sezione, reati contro la pubblica amministrazione), che ha portato aldi oltre.Il decreto di, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Napoli, ha colpito non solo le disponibilità finanziarie dell’indagato, ma anche le sue quote sociali e diversi immobili situati in provincia di Napoli.