Quotidiano.net - Isabella Rossellini candidata agli Oscar 2025, è la prima volta

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 23 gennaio– La pellicola italiana ‘Vermiglio’ non è arrivata nella shortlist deglitra i migliori film internazionali ma, a rappresentare il nostro Paese alla cerimonia degli Academy Awards il prossimo 2 marzo, penserà. L’attrice, nata in Italia (figlia del regista Robertoe dell’attrice Ingrid Bergman) e ormai da decenni iconica interprete anche Oltreoceano, è infatti stata nominata tra le migliori attrici non protagoniste per il suo ruolo in ‘Conclave’, il film diretto da Edward Berger che vede tra gli interpreti anche Ralph Fiennes, Stanley Tucci e l’italiano Sergio Castellitto.in ‘Conclave’ Nel controverso ma molto acclamato film tratto dall’omonimo romanzo di Robert Harris, che ha ricevuto in totale 8 candidatureinterpreta suor Agnes.