Calciomercato.it - Inzaghi vede gli ottavi: “Non era scontato”

Leggi su Calciomercato.it

L’allenatore dell’Inter commenta la vittoria contro lo Sparta Praga: per la qualificazione manca un solo puntoUn punto agli. L’Intervicino il traguardo dopo la vittoria sullo Sparta Praga. Intervenuto a ‘Sky’ Simoneha commentato così la partita: “Serve ancora un punto, ma avremo il destino nelle nostre mani. Un cammino così non era, ora ci manca l’ultimo passo”.gli: “Non era” (LaPresse) – Calciomercato.itPARTITA – “Sono contento della prestazione, per come siamo rimasti concentrati in una partita impegnativa. Mi sono complimentato con i ragazzi e sono contento per i nostri tifosi: anche per loro viaggiare ogni due giorni e mezzo non è semplicissimo”.SECONDO GOL – “L’avevamo chiusa, ho rivisto il gol annullato ed è di un tacchetto.