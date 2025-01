Inter-news.it - Inter rientrata a Milano, torna a lavoro prima di Lecce: gestione delle energie

Leggi su Inter-news.it

Dopo il successo in Champions League contro lo Sparta Praga, l’non ha perso tempo e si è subito rimessa alper preparare la prossima sfida di campionato. Rientrati anella notte, i nerazzurri si sono riuniti questa mattina al centro sportivo di Appiano Gentile per una seduta di allenamento defaticante dedicata al recupero fisico e mentale, in vista della gara contro ildi domenica 26 gennaio alle 18.CALENDARIO FITTO – Il successo europeo, deciso dal gol di Lautaro Martinez, ha regalato grande entusiasmo alla squadra di Simone Inzaghi, ma il calendario non permette distrazioni. La trasferta di, valida per la ventiduesima giornata di Serie A, rappresenta un impegno cruciale per l’, che punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.