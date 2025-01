Liberoquotidiano.it - Inter e Milan vincono: Lautaro e Leao avvicinano il sogno degli ottavi di Champions

Stesso risultato, stesso obiettivo. L'batte 1-0 lo Sparta a Praga con un gran gol diMartinez, il1-0 il Girona a San Siro con un lampo di Rafa. Per entrambe leesi si fa sempre più concreto l'obiettivo della qualificazione diretta aglidiLeague, senza passare dai playoff. A un turno dal termine, infatti, nerazzurri e rossoneri sono tra le prime 8 in classifica:quarta a 16 punti,sesto a 15, davanti all'Atalanta a 14 (e la Juventus, al momento fuori, a 12). Per Simone Inzaghi l'ultimo ostacolo mercoledì prossimo contro il Monaco (decimo a 13 punti nel gruppone di chi spera ancora), più ostica la partita per Sergio Conceiçao che si dovrà sudare la qualificazione a Zagabria contro la Dinamo che a 8 punti ha bidi una vittoria per acciuffare in extremis i playoff sperando anche in qualche stop delle rivali A Praga l'mette il match subito in discesa con una perla diche al 12' raccoglie un lungo traversone di Bastoni verso il secondo palo, schiaccia con il destro e di rimbalzo manda sotto la traversa.