Scuolalink.it - Intelligenza artificiale a scuola: un supporto, non un sostituto per i docenti

L’(IA) sta trasformando molti settori, e l’istruzione non fa eccezione. Un progetto pilota in Italia, coordinato da Paolo Branchini, sta esplorando l’utilizzo dell’IA per migliorare l’apprendimento nelle scuole, con l’obiettivo di rendere la didattica più personalizzata ed efficace senza mai sostituire il ruolo fondamentale degli insegnanti. L’al servizio deie degli studenti Nel panorama educativo italiano, il progetto pilota promosso dal Ministero dell’Istruzione mira a sfruttare le potenzialità dell’per supportare il processo di apprendimento. L’iniziativa, partita a settembre, coinvolge quindici scuole di Lombardia, Toscana, Lazio e Calabria e punta a colmare le lacune didattiche degli studenti, soprattutto nelle materie STEM e nelle lingue straniere.