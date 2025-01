Quotidiano.net - Iniziato il processo a Omar Favaro. La ex lo accusa di maltrattamenti: "Mi disse: ti sfregio con l’acido"

È iniziata ieri mattina al tribunale di Ivrea, in provincia di Torino, l’udienza preliminare delche vede sul banco degli imputati, il quarantunenne che nel febbraio del 2001, assieme allla fidanzata Erika De Nardo, uccise la madre e il fratellino di lei con 97 coltellate. Entrambi vennero condannati in via definitiva. Alloraaveva 16 anni e oggi l’uomo è aper violenza sessuale ein famiglia nei confronti dell’ex moglie, che si è costituita parte civile. Ieri sono andate in scena delle trattative tra le parti, che potrebbero consentire alriti alternativi. Per questo il procedimento è stato rinviato al prossimo 18 marzo.ha scelto di rimanere lontano dal tribunale ed èto di aver minacciato la ex moglie con frasi come "ticon".