Industria italiana | la crisi del bianco

Lavatrice 199» la chiamano così la bestia nera dell’europea degli elettrodomestici. Un apparecchio che viene proposto al prezzo di soli 199 euro e che simboleggia la pressione low cost dei produttori asiatici su un settore importante, fiore all’occhiello del Vecchio continente, ma stremato da anni di domanda in picchiata e da una concorrenza extra Ue sempre più agguerrita. Quella degli elettrodomestici è l’ennesimacontinentale che rischia il declino, testimoniato da una serie di annunci di chiusure.La Beko, il gruppo turco che ha preso il posto della Whirlpool in Europa, prevede l’eliminazione di quasi duemila posti di lavoro in Italia. La svedese Electrolux ha comunicato un taglio di 4 mila dipendenti nel mondo. La cinese Haier minaccia 113 licenziamenti alla Candy e già in Romania ha mandato a casa 400 lavoratori.