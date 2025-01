Indoor Series di Tiro con l’Arco 2025, Elisabetta Mijno piazza il record mondiale ed europeo paralimpico

Leggi su Ilfaroonline.it

Italia grande protagonista alledi Nimes nelcon. Ed ècheil nuovoed, con il punteggio di 593 punti dopo 60 frecce. L’Azzurra chiude allora al primo posto le qualificazioni della disciplina paralimpica femminile, all’interno di una graduatoria internazionale in cui accedono alle eliminatorie anche gli altri atleti tricolori (Vanessa Landi, quinta con 585, Roberta Di Francesco, sesta con 584, Tatiana Andreoli, quattordicesima con 578 e Lucilla Boari, diciassettesima con 578).Il racconto della gara – Fonte comitato.itLa prima vincitrice di una medaglia olimpica al femminile nelconnegli scontri diretti inizia la sua scalata che arriva fino alla finale per l’oro, Boari sfiderà per il metallo più prezioso la britannica Penny Healey alle ore 15.