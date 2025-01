Ilgiorno.it - Incendio nel Bresciano, tetto devastato dalle fiamme. L’ipotesi: il rogo originato dalla canna fumaria

Leggi su Ilgiorno.it

OSSIMO INFERIORE – Paura mercoledì in serata a Ossimo Inferiore dove è bruciata una parte delappena rifatto di una abitazione in corso di ampliamento che si trova in via Presolana, non distante dal palazzo municipale. Da un primo rilievo, ilche ha distrutto 30 metri quadrati di copertura sarebbeda. L’ha intaccato il sottodella struttura, realizzato in legno e materiale isolante. A dare l’allarme sono state le persone che risiedono nella villetta. Sul posto c’erano i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia, il distaccamento di Darfo Boario Terme e i volontari di Breno, Edolo e Lovere in provincia di Bergamo. Nessuno si è ferito o ha riportato ustioni o intossicazione da fumo.