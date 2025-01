Agi.it - In arresto il magnate austriaco René Benko

AGI - Ilè stato arrestato questa mattina nella sua villa di Innsbruck in Austria. Lo riporta in esclusiva il quotidiano'Krone'.è tra gli indagati per presunta associazione a delinquere dalla Procura di Trento oltre che ad esserlo in Austria per i reati di truffa e di insolvenza. Imprenditore nel settore immobiliare, dei media e del commercio al dettaglio,, 48 anni, è stato il fondatore di Signa Holding GmbH, considerato il più grande conglomerato immobiliare privato dell'Austria, attivo anche su larga scala in Germania e Nord Italia. Nel novembre 2018, Signa Holding ha acquisito il controllo dei due quotidiani più popolari in Austria, il Kurier (24,22%) e il Krone (24,5%). Nel 2021aveva un patrimonio stimato pari a 5,5 miliardi di dollari, secondo Forbes, era il terzopiù ricco e il 496esimo al mondo.