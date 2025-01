Thesocialpost.it - “Imbroglione!”: è guerra aperta fra Djokovic e la stampa australiana

La, guidata dal quotidiano The Age, ha lanciato nuove accuse contro Novak, insinuando che il campione serbo utilizzi presunti problemi fisici come strategia per deconcentrare gli avversari. L’ultimo episodio è avvenuto durante i quarti di finale degli Australian Open contro Carlos Alcaraz: sul punteggio di 5-4 per lo spagnolo nel primo set,ha chiesto un medical time out per un problema muscolare alla coscia sinistra.cancella gli allenamentiA gettare benzina sul fuoco è stata la scelta del serbo di disertare gli allenamenti per il secondo giorno consecutivo. La sua assenza ha destato ulteriore sospetto, considerando che stanotte è in programma la semifinale contro Alexander Zverev, numero due del mondo.non si è fatto vedere da nessuno, alimentando il clima di tensione che già lo circonda in Australia.