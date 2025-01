Il trafficante di migranti Almasri riportato in Libia con un volo di Stato Piantedosi | L’abbiamo rimpatriato perché pericoloso – Video

Leggi su Open.online

Com’è possibile che l’Italia si sia fatta sfuggire Najem Osama? Di più, che lo abbiaincon undi, anziché consegnarlo alla Corte penale internazionale che ne aveva chiesto l’arresto per crimini di guerra e contro l’umanità? Il caso tiene banco da giorni, e oggi in Aula al Senato risponde il ministro degli Interni Matteo, interrogato dal senatore di Avs Peppe De Cristofaro. Il senatore ha parlato di una notizia appresa «con sconcerto»,è ricercato dalla Corte penale internazionale per reati gravissimi, tra i quali omicidio e tortura, ed ècondannato alla pena dell’ergastolo. Riteniamo che sia stata una «scelta politica precisa», dice il rappresentante dell’opposizione. «Lo scorso 19 gennaio,, dopo esserein altri paesi europei – sottolinea– èsottoposto ad arresto, a quel punto èinformato anche il ministero della Giustizia.