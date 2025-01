Dailymilan.it - Il pensiero dell’avvocato del Diavolo: grazie Rafael Leao, ma adesso subito un attaccante e un centrocampista!

Ildel: un ringraziamento aper la prestazione, maci si aspettano segnali dal mercato.Rafa!Vinciamo con il Girona e saliamo al sesto posto della classifica generale di Champions League.Siamo ancora malati di quella malattia che nello sport è molto pericolosa la volubilità o meglio l’ incostanza, sia nelle prestazioni da partita a partita che nei momenti dei singoli match. A sprazzi giochiamo bene poi ci addormentiamo e rischiamo di cadere o come in passato cadiamo. Ieri il migliore è stato Maignan che ha evitato in più occasioni il patatrack. ovviamente insieme a, ispiratissimo a San siro. Voglia, gamba, dribbling e pure incisività con un bel gol.Il Milan è tra le prime 8 e si gioca tutto il prossimo 29 gennaio a Zagabria contro la Dinamo.