Ilnapolista.it - Il Manchester United proverà a sanare la crisi economica anche attraverso il rincaro dei biglietti (The Telegraph)

Ilha ammesso di trovarsi in una delicata situazione finanziaria, con perdite superiori ai 300 milioni di sterline negli ultimi tre anni, mettendo il club a rischio di violare le regole di Profitto e Sostenibilità (Psr). La dirigenza sta considerando poi un aumento dei prezzi deiper fronteggiare le difficoltà economiche, una mossa che sta già incontrando la resistenza dei tifosi.Secondo un comunicato inviato al gruppo di supporter “The 1958” (lo riporta il The) il club ha sottolineato che, se non agirà rapidamente, potrebbe non essere in grado di rispettare le regole del fair play finanziario e compromettere la sua competitività. Il club ha inoltre introdottoa tariffa unica di 66 sterline per i membri senza previa consultazione con i tifosi, e ha lasciato intendere che nella prossima stagione i prezzi potrebbero salire ulteriormente.