Justcalcio.com - Il Liverpool ritiene improbabile che raggiunga obiettivi difensivi da sogno: rapporto

Leggi su Justcalcio.com

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.Ildovrà valutare gliprincipali per una serie di posizioni diverse questo gennaio, ma i candidatidei loro sogni sembrano un po’ fuori portata.La necessità di guardare ai difensori centrali arriva dopo che Virgil van Dijk è entrato negli ultimi mesi del suo contratto, rispecchiando le situazioni in cui si trovano anche Trent Alexander-Arnold e Mohamed Salah.Parlando esclusivamente a QuattroQuattroDue il 13 gennaio, Ben Jacobs ha rivelato quali posizioni i Reds stanno prendendo di mira principalmente e alcuni deglidadei Merserysider per quei ruoli.