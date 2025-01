Secoloditalia.it - Il Jobs Act toglie il sonno a Elly: assediata da Landini, pressata da riformisti ed ex renziani

Leggi su Secoloditalia.it

Adesso ci si mette ilAct a mandare in corto circuito il Pd e guastare ilSchlein. In queste ore, naufragato il sogno referendario contro l’autonomia differenziata, della chiamata alle urne contro il “capolavoro renziano” dei tempi d’oro, come da rito, la segretaria dem evita di parlare. E si affida alla strategia, per ora perdente, del temporeggiamento in attesa degli eventi. Preferisce concentrarsi su temi meno divisivi e spingere l’acceleratore contro il pericoloso abbraccio tra Meloni e Musk, l’antitrumpismo viscerale. Meglio glissare sulle cinque mozioni separate presentate dal ‘campo largo’ in ordine sparso sugli aiuti all’Ucraina. E aspettare ad affrontare il nodo dei quattro quesiti contro ilact che minacciano una resa dei conti nel campo progressista. Ma tacere non significare aver risolto.