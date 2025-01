Tpi.it - Il Governo riporta il nucleare in Italia: ecco il disegno di legge delega. Il ministro Pichetto Fratin: “È energia sicura e pulita, non c’entra nulla con le vecchie centrali”

Ildell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilbertoha firmato undialperre inl’. Non il vecchio“tradizionale” – quello che il nostro Paese ha conosciuto fino al 1990 e ha bocciato con due referendum – ma unnuovo e “sostenibile”.Il testo del ddl (LEGGI QUI) non definisce espressamente su quali tipi di impianti l’esecutivo intende puntare, ma l’orizzonte potrebbe essere quello dei piccoli reattori modulari, di cui ci sono un’ottantina di progetti in via di sviluppo nel mondo.La bozza sarà discussa in uno dei prossimi Consigli dei ministri (LEGGI LA RELAZIONE AL DDL). Intanto, ilPichettinha parlato dei piani sulin una lunga intervista a Celestina Dominelli per il Sole 24 Ore.