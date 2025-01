Ilfattoquotidiano.it - “Il barboncino Burro potrebbe essere vittima del racket dell’accattonaggio”: la nuova ipotesi sul giallo del cane scomparso a Venezia

Si infittisce illegato alla scomparsa di, iltoy sparito alcuni giorni fa, a, in campo San Polo, che inizialmente si è ipotizzato fosse fuggito. Ma dalle prime ricerche, effettuate dall’agenzia AGS, che si occupa della ricerca di animali domestici smarriti attraverso l’uso di droni, era emersa la possibilità che ilpotessestato rapito.Subito dopo la denuncia della scomparsa da parte della proprietaria, Marta, infatti, ilsarebbe stato rintracciato in mano a due donne “con sembianze di persone senza fissa dimora”, che lo avrebbero poi passato nelle mani di due uomini: “Hanno raggiunto Mestre e alle 21.38 hanno dato ila un altro uomo in auto“. Da qui, si arriva, infine, all’ultima presunta traccia di, un casolare “cupo, buio, probabilmente con altri animali all’interno, comunque una situazione non idonea“.