Ilfattoquotidiano.it - Il 58% degli europei è contrario al bando di diesel e benzina nel 2035. Al via il 30 gennaio il tavolo l’UE sull’automotive

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ognuno potrà comprare l’auto che gli pare. Sotto con la trivella, baby”. E’ stato chiaro Donald Trump, puntando sul petrolio e mettendo una pietra tombale sulla mobilità elettrica, nel suo discorso di insediamento. E ancor di più, successivamente, ritirandosi dagli accordi di Parigi sul clima.Nulla di imprevedibile, visti i contenuti della campagna elettorale, ma a rimetterci sarà probabilmente l’industria europea, che mantiene la barra dritta verso l’elettrone ma sembra sempre più l’orchestra del Titanic che continua a suonare fino alla fine, per rassicurare i passeggeri. A Bruxelles qualcosa potrebbe cambiare, dunque. Che cosa dovrebbe deciderlo, si spera in tempi accettabili, ilconvocato da Ursula von der Leyen il 30(con sorprendente, per non dire sospetto, tempismo rispetto alle prese di posizione di Trump).