I treni garantiti per lo sciopero del 25 e 26 gennaio Orari e Pdf | da Trenitalia a Italo

Roma, 232025 – Non sorprende, ma è in arrivo un altro weekend nero per i trasporti. Lodi 24 ore indetto da Sgb, Cub Trasporti e Usb Lavoro Privato inizierà dalle 21 di sabato 25e finirà alle 20:59 del 26; e poiché è domenica, non sono previste fasce di garanzia. La mobilitazione coinvolgerà i servizi ditalia,e Trenord. Si preannunciano pertanto parecchi disagi per chi viaggia nel weekend, anche se alcune corse saranno comunque garantite. Ecco quali. Sommario Le ragioni della protesta Idatalia IdaGlidi Trenord Le ragioni della protesta Loè stato indetto dai sindacati Sgb, Cub Trasporti e Usb Lavoro Privato e coinvolgerà il personale ditalia,, Trenord (dai lavoratori di manutenzione, ai macchinisti, fino ai capitreno e alle sale circolazione).