I diari di Messina Denaro la figlia del boss contro il libro di Abbate | La pubblicazione lede la riservatezza l’onore a la reputazione

Ladi Matteonon vuole che siano pubblicati idi suo padre. Per questo motivo ha diffidato la casa editrice Rizzoli e il giornalista Lirio, autore deldel: parole, segreti e omissioni di Matteo. Nel saggio, in libreria dal 21 gennaio, sono riportati ampi stralci deidell’ultimo superdi Cosa nostra. Arrestato il 16 gennaio del 2023 dopo quasi trent’anni di latitanza,è stato ucciso da un tumore al colon dopo appena nove mesi trascorsi in carcere. Durante le perqusizioni nel suo ultimo covo, la procura di Palermo – guidata da Maurizio De Lucia e dall’Aggiunto Paolo Guido – hanno trovato anche quelli che ildefiniva i “libricini“: due quaderni in cuiha appuntato le sue annotazioni per tredici anni.