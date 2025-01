Ilnapolista.it - I cimeli di Eriksson messi all’asta per cancellare i debiti, tra cui la targa per il 5-1 contro la Germania (Telegraph)

Sven-Goranè morto con un debito di più 8 milioni di sterline (oltre 10 milioni di euro), come rivelato dalqualche giorno fa.Oggi il quotidiano inglese riporta che alcunidell’ex allenatore sono statiper; tra questi, laconferitagli dopo la vittoria con l’Inghilterra per 5-1ladel 2001.Idiper riparare iIlscrive:Una straordinaria selezione diappartenuti all’ex tecnico inglese Sven-Goranè andatadopo che lo svedese è morto pieno di. Gli oggetti della vendita includono molte giacche Armani, così come le targhe di alcune delle sue partite più celebri, tra cui quellaladel 2001. Quasi 100 articoli sono stati resi disponibili, anche quattro diari che teneva quando era ct dell’Inghilterra.