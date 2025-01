Ilgiorno.it - I carabinieri trovano sei lavoratori cinesi irregolari in un'azienda tessile

Leggi su Ilgiorno.it

Castano Primo (Milano) Probabilmente c’era stata una segnalazione precisa, fatto sta che idella compagnia di Legnano sono intervenuti a colpo sicuro in un’che opera nel settorea Castano Primo nell’area di via Botticelli e, come capita sempre più spesso, hanno trovato sei persone che vivevano all’interno della stessain condizioni tutt’altro che salùbri. I militari, infatti, hanno identificato sei cittadini di nazionalità cinese di età compresa tra i 45 e i 62 anni, che in quel momento dormivano nei locali sul retro dello stabilimento, tutti deferiti per ingresso clandestino nel territorio nazionale e invitati ad avviare procedure espatrio o regolate loro posizione. Per quanto riguarda invece il titolare dell’, anche lui di nazionalità cinese, sarà l’ispettorato del lavoro a decidere cosa contestare anche perché andrà appurato se i sei cittadini trovati a dormire nell’fossero anchesfruttati dal datore.