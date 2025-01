Hera | in piano 2028 investimenti per 51 mld cedola in crescita fino 21%

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 23 gen. (askanews) –quinquennali in aumento a 5,1 miliardi per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica e aumentare ulteriormente la resilienza di reti e impianti, utile indi circa il 6% medio annuo e dividendo indel 21% (a 17 centesimi per azione), con un rendimento medio annuo di circa il 5%. Sono i principali dati del nuovoindustriale dial. Previsti anche unastrutturale del Mol a 1,7 miliardi e un rapporto debito netto/mol stabilmente al di sotto del 3x nell’arco di(previsto a 2,8x nel). Con riferimento aglicomplessivi, il 25% contribuirà alla digitalizzazione e all’innovazione, il 47% all’incremento della resilienza delle infrastrutture ai cambiamenti climatici e il 60% alla transizione ecologica.