Juventusnews24.com - Hancko Juventus, non è ancora finita. Pronto l’ultimo tentativo per gennaio: qual è il piano di Giuntoli per il centrale

di RedazioneNews24, non è. I bianconeri faranno un ultimoper il difensore slovacco: svelato così ilDavidè sempre nei pensieri del calciomercato, che dopo Renato Veiga vuole regalare un altroa Thiago Motta prima della chiusura della finestra dei trasferimenti. Ci si riproverà per lo slovacco dopo la gara di sabato a Napoli.I bianconeri cercheranno di vincere le resistenze del Feyenoord, che però difficilmente riuscirebbe a trovare in tempo un sostituto. Un ultimoverrà fatto, contatti previsti per i prossimi giorni, ma niente è sicuro come spiega Tuttosport.Leggi sunews24.com