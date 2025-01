Hamas si è già ripresa Gaza? I tormenti di Israele dopo la tregua | 15 mesi di guerra per nulla – I video

Leggi su Open.online

470 giorni di, sono bastate 24 ore diper riprendersi la Striscia di. O per lo meno far mostra di essere pienamente in grado di poterlo fare. La dolorosa ammissione rimbalza in queste ore sui media israeliani. Con accenti diversi, ma lo stesso tormento: com’è stato possibile? «Nonappena è stato annunciato il cessate il fuoco, sono spuntati agenti di polizia in uniforme blu lungo diverse delle principali strade della Striscia. Poco, a loro si sono uniti convogli di forza dell’ala militare di», ricostruisce su Haaretz un osservatore esperto come Jack Khoury. Domenica, al momento di liberare le prime tre donne ostaggio secondo la roadmap dell’accordo,ha messo in scena il suo spettacolo di potere e controllo suin mondovisione. Una scenografia ben studiata, con orde di miliziani mascherati, armati fino ai denti e con le tipiche bande verdi.